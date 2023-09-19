سياسة | دولي | تركيا

أردوغان: لا يمكننا الحديث عن جدول زمني لانتهاء الحرب في أوكرانيا

منذ 19 دقيقة

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نيويورك: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لن يكون من الممكن الحديث عن جدول زمني للمدة التي ستستغرقها الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا أن زعيمي البلدين فقط هما من يمكنهما تحديد ذلك.

جاء ذلك خلال لقاء مع قناة “بي بي إس” (PBS) الأمريكية، في مدينة نيويورك التي يزورها للمشاركة في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال أردوغان: “لن يكون من الممكن الحديث عن جدول زمني للمدة التي ستستغرقها الحرب في أوكرانيا، ومتى ستنتهي”.

وأضاف: “الزعيمان (الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي) هما فقط من يمكنهما تحديد إلى متى ستستمر الحرب”.

(الاناضول)

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