أردوغان لبايدن: أمريكا تتحمل مسؤولية ضمان وقف إطلاق النار في غزة

إسطنبول: قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن أردوغان أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي بأن الولايات المتحدة عليها مسؤولية تاريخية لضمان تحقيق وقف فوري دائم لإطلاق النار في صراع غزة بأسرع ما يمكن.

ونقل المكتب عن أردوغان قوله إن وقف إطلاق النار يمكن تحقيقه بسرعة إذا ما سحبت الولايات المتحدة دعمها غير المشروط لإسرائيل وإن هجمات إسرائيل ربما تأتي بعواقب سلبية على العالم.

وقال أردوغان بحسب البيان “إنها مسؤولية تاريخية تقع على عاتق الولايات المتحدة لضمان وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف أن سحب الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل يمكن أن يضمن وقفا سريعا لإطلاق النار، وأن المطالبات بمثل هذه الخطوة تصاعدت في الأيام الأخيرة على مستوى العالم وفي الولايات المتحدة.

وقال مكتب أردوغان إن الزعيمين ناقشا أيضا خلال الاتصال عملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي والعلاقات التركية الأمريكية، بما في ذلك مسألة مبيعات الطائرات المقاتلة من طراز إف-16 إلى تركيا.

(رويترز)