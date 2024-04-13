أردوغان للبابا: على الإنسانية ألا تسمح بمزيد من الانتهاكات في غزة

أنقرة: بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برسالة إلى بابا الفاتيكان، أكد فيها ضرورة ألا تسمح الإنسانية بمزيد من الانتهاكات للقانون الدولي في غزة.

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، عبر بيان السبت، أن الرئيس أردوغان بعث برسالة بشأن فلسطين إلى البابا فرنسيس.

وأضاف الرئيس أردوغان في رسالته: “لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية”.

وأكد أنه “يجب على الإنسانية أن ترفع صوتها ضد قصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس التي لا ينبغي المساس بها حتى في الحروب”.

واستهل أردوغان رسالته بعبارة: “يا صاحب السعادة البابا، بمناسبة استقبالكم لرئيس شؤوننا الدينية، أتقدم إليكم باحترامي ومودتي”، ورحب بالتسارع التدريجي للعلاقات بين تركيا والفاتيكان التي تتمتع بعمق تاريخي.

وذكر أن تركيا تحت شعار الدبلوماسية الإنسانية، دعمت سلامة أراضي أوكرانيا منذ عام 2014، عندما ضمت روسيا بشكل غير القانوني شبه جزيرة القرم.

وأكد أردوغان أن تركيا كانت ولا تزال في طليعة المدافعين عن الحق في الحياة والقضية العادلة للمدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

وبيّن أن تركيا أصبحت ثاني دولة تقدم أكبر قدر من المساعدات لغزة مع قرابة 45 ألف طن من الإمدادات الإنسانية التي تم إرسالها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ولفت أردوغان إلى استمرار معالجة 429 مريضا وجريحا من غزة، بمن فيهم مسيحيون، قدموا إلى تركيا مع 450 مرافقا.

(الأناضول)