سياسة | دولي | تركيا

أردوغان للبرهان: تركيا يمكنها التدخل لحل الخلافات بين السودان والإمارات

13 - ديسمبر - 2024

الرئيس رجب طيب أردوغان

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أنقرة: قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان في مكالمة هاتفية اليوم الجمعة أن أنقرة مستعدة للتوسط في حل النزاعات بين السودان والإمارات.
واتهم الجيش السوداني الإمارات مرارا بتقديم الدعم والأسلحة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الحرب الجارية في السودان. وتنفي الإمارات تلك الاتهامات.
ووصف مراقبون للعقوبات من الأمم المتحدة الاتهامات بأن الإمارات قدمت مساعدات عسكرية لقوات الدعم السريع بأنها ذات مصداقية.
وقالت الرئاسة التركية في بيان إن أردوغان ناقش مع البرهان في المكالمة الهاتفية العلاقات التركية السودانية بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية.

واقترح أردوغان أن تتدخل أنقرة لحل النزاعات بين السودان والإمارات كما توسطت في نزاع بين الصومال وإثيوبيا، وفقا لما قالته الرئاسية التركية دون الخوض في التفاصيل.
ووفقا للرئاسة أكد أردوغان للبرهان أيضا على المبادئ الأساسية لتركيا وهي حماية سيادة السودان ووحدة أراضيه، ومنع تحول البلاد إلى ساحة للتدخل الأجنبي.
وذكر بيان لمجلس السيادة الانتقالي “أبدى الرئيس أردوغان استعداد بلاده للتوسط بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة لإحلال الأمن والسلام في السودان”.
وأضاف أن البرهان رحب “بأي دور تركي يسهم في وقف الحرب التي تسببت فيها مليشيا الدعم السريع المتمردة، داعيا إلى تعزيز الاستثمارات التركية في مختلف المجالات”.
(رويترز)

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