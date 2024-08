أردوغان للرئيس الفلسطيني عباس: تركيا ستواصل الضغط على إسرائيل- (تدوينة)

أنقرة: قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يزور البلاد اليوم الأربعاء بأن أنقرة ستواصل دعم القضية الفلسطينية ودفع المجتمع الدولي إلى زيادة الضغوط على إسرائيل.

وذكر مكتب أردوغان في منشور على منصة إكس أن الزعيمين بحثا أحدث التطورات والخطوات التي يتعين اتخاذها من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق السلام في قطاع غزة.

President @RTErdogan met with President Mahmoud Abbas of Palestine, who is in Türkiye to address the Grand National Assembly of Türkiye (GNAT), at the Presidential Complex. pic.twitter.com/ky80yWAlaQ

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) August 14, 2024