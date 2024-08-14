أردوغان للرئيس الفلسطيني عباس: تركيا ستواصل الضغط على إسرائيل- (تدوينة)

أنقرة: قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يزور البلاد اليوم الأربعاء بأن أنقرة ستواصل دعم القضية الفلسطينية ودفع المجتمع الدولي إلى زيادة الضغوط على إسرائيل.

وذكر مكتب أردوغان في منشور على منصة إكس أن الزعيمين بحثا أحدث التطورات والخطوات التي يتعين اتخاذها من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق السلام في قطاع غزة.

President @RTErdogan met with President Mahmoud Abbas of Palestine, who is in Türkiye to address the Grand National Assembly of Türkiye (GNAT), at the Presidential Complex. pic.twitter.com/ky80yWAlaQ — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) August 14, 2024

وورد في البيان أن أردوغان ندد بالحرب الإسرائيلية الدامية على غزة، متهما بعض الدول الغربية بالتزام الصمت ومواصلة دعم إسرائيل.

وأبلغ أردوغان عباس أيضا بأن جميع الدول، ولا سيما في العالم الإسلامي، يجب أن تكثف الجهود لضمان التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بلا عوائق.

ومن المقرر أن يلقي عباس خطابا خلال جلسة استثنائية للبرلمان التركي غدا الخميس.

ونددت تركيا بالحرب الإسرائيلية الدامية وأوقفت جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل. وتقدمت أنقرة بطلب للانضمام إلى جنوب أفريقيا في قضية رفعتها في محكمة العدل الدولية وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وتأتي دعوة تركيا إلى عباس بعدما ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابا بالكونغرس الأمريكي في 25 يوليو تموز، وهو ما نددت به أنقرة.

وقال أردوغان لأعضاء حزبه “العدالة والتنمية” الحاكم اليوم الأربعاء قبل اجتماعه مع عباس “سنظهر أن للسيد عباس الحق في التحدث في برلماننا مثلما يملك نتنياهو الحق في التحدث في الكونغرس الأمريكي”.

وقال أردوغان إن تركيا كانت تعتزم أيضا دعوة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة الذي اُغتيل في طهران.

(وكالات)