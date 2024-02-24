أردوغان: لم يبذل الغرب أو مجلس الأمن جهدا مجديا لوقف المجازر في غزة

صقاريا: انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقاء المجتمع الدولي مكتوف الأيدي حيال المجازر الاسرائيلية المتواصلة منذ 140 يوما في غزة، وعدم القيام بأي جهد مجد لوقف الوحشية الاسرائيلية.
جاء ذلك في كلمة، السبت، أمام تجمع انتخابي بولاية صقاريا شمالي البلاد، في إطار الاستعدادات للانتخابات المحلية المرتقبة نهاية مارس/آذار المقبل.
وقال الرئيس أردوغان إن العالم يكتفي بمشاهدة جرائم إسرائيل ضد الإنسانية طوال 140 يوما “لدرجة أن مجلس الأمن الدولي لا يدعوها إلى وقف فوري لإطلاق النار ويعجز عن ذلك”.
وأضاف الرئيس أردوغان أن “القوى الغربية ومجلس الأمن لم يبذلا جهدا مجديا لوقف الوحشية الإسرائيلية”.
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، قال الرئيس أردوغان: “سنواصل الكفاح حتى القضاء على آخر إرهابي بغض النظر عمن يقف وراءه”.
كما أعرب الرئيس أردوغان عن افتخاره بأن تركيا أصبحت إحدى 4 دول فقط في العالم تصنع مقاتلات من الجيل الخامس.
(الأناضول)
و ماذا بذلت أنت تحديدا و مصر والسعودية على اعتبار أنكم تتفاخرون
وانت ماذا فعلت؟
انت بستغرب كيف الهم عيون يحكوا. بطلوا صدروا بندورة إلى اسرائيل الاول..
البندورة التركية منعشة لعصابة غلانت
ولا حتى أنت يا أيها السلطان أردوغان قطعت علاقات تركيا الاقتصادية والتجارية مع عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته
كيف تطلب من الغرب العنصري المنافق البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين مساعدة الفلسطينيين المقهورين من عص البيت الأسود الصهيوني الأمريكي وأنتم لا ترسلون إلى إخوانكم في جبهات القتال الأسلحة كما تفعل أمريكا مع عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو، كفوا عن النفاق والمتاجرة بدماء أطفال غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥🐕🔥
وانت لم تفعل شيئا قط سوى الكلام الفارغ والجعجعة ، لو ان هناك انتخابات رئاسيه لفعلت الكثير وقطعت العلاقات الاقتصاديه والسياسيه مع اسرائيل
وأنت ماذا فعلت؟ أقل شئ كان عليك فعله هو طرد السفير الإسرائيلي.