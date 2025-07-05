أردوغان: لن نقبل بخطة تشرعن التنظيمات الإرهابية في سوريا.. وترامب سيلتزم باتفاق تسليمنا مقاتلات “إف 35”

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع صحافيين على متن الطائرة الرئاسية

أنقرة: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض أنقرة القاطع لأي خطط تحاول شرعنة التنظيمات الإرهابية أو امتداداتها في سوريا.

جاء ذلك في تصريحات للصحافيين، السبت، على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته من زيارة رسمية لأذربيجان للمشاركة في القمة الـ17 لمنظمة التعاون الاقتصادي التي عقدت في مدينة خانكندي.

ونقل الرئيس التركي عن نظيره إلهام علييف استعداد أذربيجان لتقديم كل أنواع الدعم لسوريا فيما يتعلق بالغاز الطبيعي.

وعن الأوضاع في غزة أشار الرئيس التركي إلى أنّ الخروقات المتكررة لإسرائيل لاتفاقات وقف إطلاق النار لم تحقق هدوءا دائما في المنطقة قائلا: “نعمل هذه المرة لتجنب تكرار الأمر نفسه”.

وقال الرئيس التركي: “وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل فتح الباب لخطوة مشابهة في غزة أيضا، وحماس أظهرت مرارا حسن نيتها في هذا الشأن”.

وفي سياق آخر، أعرب أردوغان، عن اعتقاده بأن نظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتزم بالاتفاق المبرم بين أنقرة وواشنطن وسيتم تسليم بلاده مقاتلات “إف-35” الأمريكية خلال فترة ولاية ترامب الحالية.

وأكد أردوغان على أن ملف مقاتلات “إف-35” بالنسبة لأنقرة “ليس مجرد قضية متعلقة بالتكنولوجيا العسكرية بل أيضا خطوة لتأسيس شراكات قوية في المنصات الدولية وعلى رأسها حلف شمال الأطلسي (ناتو)”.

وقال إنه يعتقد بأن ترامب “سيلتزم بالاتفاق الذي أبرمناه وسيتم تسليم تركيا مقاتلات إف-35 بشكل تدريجي خلال فترة ولايته”.

وعلى صعيد آخر، شدد الرئيس التركي على أن ممر “زنغزور” الواصل بين أذربيجان وتركيا مرورا بأرمينيا وجمهورية نخجوان ذاتية الحكم، سيجلب فرصا جديدة ليس لأذربيجان فقط بل لكل المنطقة.

وأضاف: نعتبر هذا الممر جزءا من ثورة جيو اقتصادية.

وأشار إلى أن أرمينيا ورغم معارضتها في البداية لمشروع ممر “زنغزور” إلا أنها تظهر الآن نهجا أكثر مرونة للمشاركة في التكامل الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالخلافات القائمة بين أذربيجان وروسيا، قال أردوغان إن بلاده تربطها علاقات دبلوماسية واستراتيجية عميقة مع موسكو وباكو.

ولفت إلى أن أنقرة تتابع التوتر بين البلدين عن كثب وتدعو إلى ضبط النفس، معربا عن أمله في ألا تتسبب الأحداث المؤسفة بينهما في “أضرار بالعلاقات لا يمكن إصلاحها”.

(الأناضول)