سياسة | دولي | تركيا

أردوغان: ما يحدث بغزة جريمة حرب ويجب محاسبة مرتكبيها- (فيديو)

1 - ديسمبر - 2023

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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دبي: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن ما يحدث في قطاع غزة “جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب يجب محاسبة مرتكبيها أمام القانون الدولي”.
جاء ذلك بكلمته أمام قمة العمل المناخي في “مدينة إكسبو دبي” حيث تعقد في نطاق المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28” (COP28).
ولفت الرئيس أردوغان إلى أن تركيا وقفت إلى جانب السلام في كافة الأزمات، وعملت من أجل حلول قائمة على أسس العدل والحق.
وأضاف: استشهاد “أكثر من 16 ألف مدني فلسطيني بريء معظمهم أطفال ونساء بالهجمات الإسرائيلية لا يمكن تبريره بأي شكل”.

(وكالات)

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  1. يقول qoraish:
    ديسمبر 1, 2023 الساعة 2:06 م

    أمريكا تحمي إسرائيل بشكل جيد للغاية،

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    1. يقول فصل الخطاب:
      ديسمبر 1, 2023 الساعة 2:32 م

      ورب العالمين يحمي غزة بشكل ممتاز فتعمى أبصار عصابة الشر من حفدة القردة و الخنازير الله ياخذهم ويريح الفلسطينيين من شرهم و آذاهم بجاه المنتقم الجبار الذي سينتقم للفلسطينيين من غدر أمريكا اللعينة الخبيثة التي ترعى عصابة الشرذمة الصهيونية التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1919 🕋🇵🇸🤕✌️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 1, 2023 الساعة 2:09 م

    قد تعبنا من الكلام انتقلوا إلى الأفعال 🤕✌️

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