أردوغان: ما يحدث بغزة جريمة حرب ويجب محاسبة مرتكبيها- (فيديو)

دبي: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن ما يحدث في قطاع غزة “جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب يجب محاسبة مرتكبيها أمام القانون الدولي”.

جاء ذلك بكلمته أمام قمة العمل المناخي في “مدينة إكسبو دبي” حيث تعقد في نطاق المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28” (COP28).

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن تركيا وقفت إلى جانب السلام في كافة الأزمات، وعملت من أجل حلول قائمة على أسس العدل والحق.

وأضاف: استشهاد “أكثر من 16 ألف مدني فلسطيني بريء معظمهم أطفال ونساء بالهجمات الإسرائيلية لا يمكن تبريره بأي شكل”.

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان في قمة التغير المناخي في دبي: ما يحدث الآن بغزة هو جرائم حرب وعلينا أن نحاكم المجرمين وأن نعمل على العودة إلى حدود 1967 وأن تكون فلسطين حرة وعاصمتها القدس pic.twitter.com/QzFPxfhpZf — TRT عربي (@TRTArabi) December 1, 2023

(وكالات)