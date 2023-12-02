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أردوغان: مجازر حكومة نتنياهو في غزة “وصمة عار” و”إرهاب دولة”- (صورة)

2 - ديسمبر - 2023

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أنقرة: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مجازر حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة، دخلت التاريخ بوصفها وصمة عار.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس أردوغان، للصحافيين على متن الطائرة أثناء عودته من الإمارات التي زارها أمس الجمعة، للمشاركة في القمة العالمية للعمل المناخي في نطاق المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28”.

وأضاف أردوغان أن “مجازر حكومة نتنياهو في غزة دخلت التاريخ بوصفها وصمة عار، وهذه الوصمة لطخت أيضا جباه الدول الداعمة له دون قيود وشروط”.

وبشأن الهجمات الإسرائيلية على غزة، أفاد أردوغان: “ما نراه عمل إرهابي ضخم، إنه إرهاب دولة، لا يمكننا أن نبقى صامتين إزاء إرهاب الدولة هذا”.

ولفت الرئيس التركي إلى “تحول حكام إسرائيل الذين طالما روجوا لأنفسهم بأنهم ضحايا إبادة جماعية، إلى قتلة، مثل قتلة أجدادهم”.

وفيما يخص الموقف تجاه حركة “حماس” قال أردوغان: “ما زلت عند رأيي، لا يمكنني إطلاقا أن أعتبر حماس تنظيما إرهابيا مهما قال الآخرون”.

وبخصوص محاسبة المسؤولين عن المجازر قال أردوغان: “ننتظر من المحكمة الجنائية الدولية أن ينال العقاب اللازم مرتكبو جرائم الإبادة الجماعية وجزارو غزة وفي مقدمتهم نتنياهو”.

(الأناضول)

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  1. يقول Mahmoud:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 8:49 ص

    اتمنى من الجميع ان يقولوا فقط الاحتلال النازي لفلسطين لان لها تاثير كبير جدا في اميركا والغرب المنافق

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  2. يقول عبد القادر الجزائري:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 8:52 ص

    جائزة الأوسكار لأفضل وأبرع سياسي ممثل يُرشَّح لها وبلا مُنازع؛ السلطان التركي ERDUGAN..
    غZzة أسقطت كل الأقنعة !!

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  3. يقول مداغ:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 9:48 ص

    خليفة المسلمين ادار ظهره لرعيته

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    1. يقول فصل الخطاب:
      ديسمبر 3, 2023 الساعة 11:19 ص

      للأسف الشديد حقيقة مرة مرة 🇵🇸🤕✌️

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