سياسة | دولي | تركيا

أردوغان: مفاوضات إسطنبول خطوة تاريخية لإنهاء حرب أوكرانيا

منذ 55 دقيقة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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أنقرة: وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المفاوضات التي استضافتها مدينة إسطنبول يوم الاثنين الماضي بين روسيا وأوكرانيا بأنها، “خطوة تاريخية لإنهاء حرب دموية” بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” التركية عن أردوغان القول في رسالة مصورة اليوم الخميس، بمناسبة حلول عيد الأضحى هنأ فيها الرئيس التركي المسلمين في أنحاء العالم: “الاجتماع الذي عقد في إسطنبول يوم 2 يونيو/حزيران يعد خطوة تاريخية لإنهاء حرب دموية دخلت عامها الرابع”.

وأكد الرئيس التركي أن “أنقرة تبذل قصارى جهدها لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، وكذلك لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسلام عادل”.

وأشار أردوغان إلى أنه “بدعم من كافة الدول الشقيقة في المنطقة ستنعم سوريا بالسلام الدائم وتعود إلى أيامها المجيدة السابقة”.

(د ب أ)

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