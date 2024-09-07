سياسة | دولي | تركيا

أردوغان: مناهضة إرهاب الدولة لإسرائيل قضية وطنية لنا

7 - سبتمبر - 2024

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إسطنبول: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن “الوقوف ضد إرهاب الدولة لإسرائيل واجب إسلامي وإيماني بالنسبة لنا كما أنه قضية وطنية”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، السبت، خلال النسخة الـ 21 من مؤتمر طلاب مدارس الأئمة والخطباء بولاية قوجا إيلي، شمال غربي تركيا.

وتطرق الرئيس أردوغان إلى مقتل الناشطة الأمريكية التركية عائشة نور أزغي أيغي، الجمعة، على يد قناص إسرائيلي في الضفة الغربية.

وقال: “إسرائيل قتلت بخسة أمس ابنتنا الشابة عائشة نور أزغي أيغي فضلا عن قتلها 40 ألف مدني بريء حتى اليوم”.

من ناحية أخرى، أفاد الرئيس أردوغان بأن المرحلة الجديدة التي أطلقتها تركيا في علاقاتها مع مصر ستكون لصالح غزة وفلسطين.

وأكد أن أنقرة ستواصل “بعزم اتخاذ كافة الخطوات اللازمة من أجل توسيع مجال حركة تركيا في السياسة الخارجية”.

(الأناضول)

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  1. يقول متابع:
    سبتمبر 7, 2024 الساعة 5:01 م

    فقط كلمات رنانة لا عمل للاستهلاك المحلي.

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  2. يقول احمد:
    سبتمبر 8, 2024 الساعة 12:53 م

    لكنك السيد اردوغان لازلت تحتفظ بعلاقات مع هذا الكيان المحتل وطبعت حتي مع السيسي الذي رفضت الاعتراف بحكمه. ذريعتك الضغوط ومن لايتحدي الضغوط يظل يراوح مكانه بينما المحتل يقتل الفلسطينيين يوميا في ابادة جماعية لم يشهد التاريخ مثيلا لها .

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