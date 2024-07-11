سياسة | دولي | تركيا

أردوغان: تركيا لن توافق على محاولات حلف شمال الأطلسي للتعاون مع إسرائيل

12 - يوليو - 2024

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واشنطن: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الخميس، أنه من غير الممكن استمرار علاقة الشراكة بين حلف شمال الأطلسي “الناتو” والإدارة الإسرائيلية.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقب مشاركته في جلسة “مجلس الناتو وأوكرانيا”، التي عقدت على هامش قمة الناتو في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقال أردوغان: “من غير الممكن استمرار علاقة الشراكة بين الناتو والإدارة الإسرائيلية التي تنتهك القيم الأساسية لتحالفنا”.
وأوضح أن حكومة (بنيامين) نتنياهو، بسياساتها التوسعية والمتهورة لا تُعرّض فقط أمن مواطنيها للخطر بل وأمن المنطقة بأسرها.
وذكر الرئيس التركي أنه في جميع لقاءاته خلال قمة الناتو لفت الانتباه إلى الفظائع المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في غزة.
وأكد على ضرورة أن يتكاتف أعضاء المجتمع الدولي من أجل حل الدولتين على أساس حدود عام 1967.
ولفت إلى أن تركيا قدمت شكوى ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي مع جنوب إفريقيا.

وفي هذا الصدد، طالب أردوغان، الدول الأخرى بتقديم شكاوى ضد إسرائيل أيضا.

(الأناضول)

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  1. يقول سمية العلوي لندن:
    يوليو 12, 2024 الساعة 10:15 ص

    محاولات حلف شمال الأطلسي للتعاون مع إسرائيل ههه أكبر دول النيتو تدعم اسرائيل منذ تأسيسها لليوم

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 12, 2024 الساعة 11:04 ص

    لماذا لا تنسحب تركيا السلطان أردوغان من حلف عصابة الناتو المشؤوم المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ✌️🇵🇸

    رد

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