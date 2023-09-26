سياسة | دولي | تركيا

أردوغان: نتنياهو قد يزور تركيا في أكتوبر أو نوفمبر

منذ 28 دقيقة

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أنقرة: ذكرت وسائل إعلام نقلا عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يزور تركيا في أكتوبر تشرين الأول أو نوفمبر تشرين الثاني، مضيفا أنه سيرد الزيارة بعد ذلك.

واجتمع أردوغان ونتنياهو وجها لوجه أول مرة الأسبوع الماضي أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع سعي البلدين لإصلاح العلاقات المتوترة منذ أمد طويل بينهما.

وبعد اجتماعات الجمعية العامة قال أردوغان إن إسرائيل وتركيا ستتخذان خطوات على نحو سريع بمجال التنقيب عن الطاقة.

(رويترز)

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