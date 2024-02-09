أردوغان: نسعى لتشكيل موقف إسلامي ضد الظلم الإسرائيلي

إسطنبول: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة تواصل جهودها الدبلوماسية من أجل تشكيل موقف مشترك للدول الإسلامية ضد الظلم الإسرائيلي في قطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة مصورة بعثها الجمعة، إلى الاجتماع الخامس للجمعية العامة لمنتدى شباب التعاون الإسلامي المنعقد في إسطنبول.

وشدد أردوغان على أن تركيا تبذل جهودا حثيثة على الساحة الدولية لضمان عدم التغاضي عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل.

وقال: “نواصل اتصالاتنا الدبلوماسية من أجل أن تتمكن الدول الإسلامية من الرد والتحرك بشكل مشترك ضد الظلم الإسرائيلي في غزة”.

وأكد أن بلاده ستواصل النضال حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وأراض موحدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأضاف: “استشهد 28 ألفاً من أشقائنا الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء أمام أعين العالم أجمع بشكل وحشي بيد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب أكثر من 67 ألف فلسطيني بريء نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف المدنيين بشكل مباشر”.

وأكد أردوغان تضامن تركيا مع الأشقاء الفلسطينيين في مواجه هذه الهجمات، قائلا: “اتخذنا العديد من الخطوات، بدءا من إيصال المساعدات الإنسانية، إلى جلب مرضى السرطان إلى بلدنا وتقديم العلاج لهم”.

وأشاد الرئيس التركي بالموقف الواعي والفعال لمنتدى شباب التعاون الإسلامي تجاه القضية الفلسطينية.

(الأناضول)