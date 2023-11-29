سياسة | دولي | تركيا

أردوغان: نقف إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين مثلما فعلنا عبر التاريخ- (تغريدة)

29 - نوفمبر - 2023

الرئيس رجب طيب أردوغان

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أنقرة: قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن “تركيا دولة وشعبا تقف إلى جانب أشقائها الفلسطينيين مثلما فعلت عبر التاريخ”.

جاء ذلك في منشور عبر “إكس” الأربعاء، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.
وأضاف الرئيس أردوغان، “سنقوم بتسريع اتصالاتنا للإفراج عن الرهائن، وجعل وقف إطلاق النار دائما. ستتواصل مبادراتنا بشكل متعددة الأبعاد”.
وأوضح أن “المساعدات التركية الإنسانية للإخوة في قطاع غزة ما زالت مستمرة”.



وأشار أردوغان، إلى أن “تركيا قدمت حتى اليوم (الأربعاء) 12 طائرة، وسفينة واحدة، محملة بمواد إغاثية إلى (مدينة) العريش (المصرية)”.
وذكر أن “سفينة المساعدات الثانية التي تحمل 1500 طن من مواد المساعدات الإنسانية انطلقت اليوم إلى ميناء العريش”.
أردوغان، لفت إلى أن “تركيا تتكفل بعلاج المصابين لاسيما الأطفال ومرضى السرطان، من خلال نقلهم إليها، فضلا عن القيام بتحديد الأماكن التي ستبنى فيها مستشفيات ميدانية في قطاع غزة”.

 (الأناضول)

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  1. يقول ابو تاج الحكمة الأول:
    نوفمبر 29, 2023 الساعة 5:09 م

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والحقيقه رغم كل الظروف كانت الغواصات الروسيه والتركيه على شواطئ بحر غزه بشكل غير مرئي مما يدفعني للشعور ان هناك امدادات انسانيه كبيره من خلالها.
    بحر غزة يتبع غزة وليس لإسرائيل سيادة عليه بموجب القانون الدولي

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  2. يقول ابن آكسيل:
    نوفمبر 29, 2023 الساعة 5:40 م

    هههها ………! و لمذا لم تقطع علاقات مع هؤلاء المجرمين ……؟

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