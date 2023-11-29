أردوغان: نقف إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين مثلما فعلنا عبر التاريخ- (تغريدة)

أنقرة: قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن “تركيا دولة وشعبا تقف إلى جانب أشقائها الفلسطينيين مثلما فعلت عبر التاريخ”.

جاء ذلك في منشور عبر “إكس” الأربعاء، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

وأضاف الرئيس أردوغان، “سنقوم بتسريع اتصالاتنا للإفراج عن الرهائن، وجعل وقف إطلاق النار دائما. ستتواصل مبادراتنا بشكل متعددة الأبعاد”.

وأوضح أن “المساعدات التركية الإنسانية للإخوة في قطاع غزة ما زالت مستمرة”.

اليوم، هو اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 29 نوفمبر/ تشرين الثاني… إن تركيا كما فعلت على مر التاريخ، تقف بدولتها وشعبها اليوم أيضا مع إخواننا الفلسطينيين. #FreePalestine كما أن المساعدات التركية الإنسانية لإخواننا في قطاع غزة ما زالت مستمرة. لقد قمنا حتى اليوم بإرسال… — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) November 29, 2023





وأشار أردوغان، إلى أن “تركيا قدمت حتى اليوم (الأربعاء) 12 طائرة، وسفينة واحدة، محملة بمواد إغاثية إلى (مدينة) العريش (المصرية)”.

وذكر أن “سفينة المساعدات الثانية التي تحمل 1500 طن من مواد المساعدات الإنسانية انطلقت اليوم إلى ميناء العريش”.

أردوغان، لفت إلى أن “تركيا تتكفل بعلاج المصابين لاسيما الأطفال ومرضى السرطان، من خلال نقلهم إليها، فضلا عن القيام بتحديد الأماكن التي ستبنى فيها مستشفيات ميدانية في قطاع غزة”.

(الأناضول)