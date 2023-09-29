أردوغان: نهدف لرفع صادراتنا الدفاعية إلى 6 مليارات دولار

إزمير: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن بلاده تهدف لرفع صادراتها من منتجات الصناعات الدفاعية إلى 6 مليارات دولار.

جاء ذلك في كلمة خلال زيارته مهرجان “تكنوفيست” لتكنولوجيا الطيران والفضاء في مطار تشيغلي بمدينة إزمير (غرب) ويستمر حتى 1 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضاف الرئيس أردوغان: “نعمل بحرص على إنجاح 850 مشروعا مهما في الصناعات الدفاعية”.

ولفت إلى استمرار الاختبارات على المقاتلة المسيرة “قزل إلما” محلية الصنع بشكل سريع.

ونوه بأن “قزل إلما” ستحدث تأثيرا مضاعفا في القوة الجوية لتركيا عقب استكمال اختباراتها، وستفتح آفاقا جديدا في هذا المجال مع دخولها مخزون الجيش.

(الأناضول)