سياسة | دولي

أردوغان والسيسي “وجهاً لوجه” في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة

منذ 9 دقائق

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نيودلهي: التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجهاً لوجه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، ليطوي صحفة عقد من القطيعة بين البلدين.

ووفق صور بثّتها قنوات التلفزيون التركية على الهواء مباشرة، التقى الرئيسان برفقة عدد من أعضاء وفديهما.

(أ ف ب)

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