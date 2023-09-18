أردوغان وتبون يلتقيان في نيويورك- (تغريدة)

نيويورك: التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في مدينة نيويورك الأمريكية.

وجرى لقاء أردوغان مع تبون في البيت التركي بنيويورك، بإطار مشاركتهما في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستمر اللقاء نصف الساعة بعيدا عن عدسات الصحافيين.

ومن المقرر انطلاق أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، ولمدة 6 أيام.

وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الإثنين، بحث الرئيسان أردوغان وتبون العلاقات السياسية والاقتصادية والقضايا على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما تناول الرئيسان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية لاسيما التطورات السياسية في القارة الإفريقية والحلول المقدمة من تركيا والجزائر.

وفي حسابه على موقع “إكس” علق الرئيس التركي على اللقاء: “التقيت مع الصديق والأخ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في البيت التركي، سنواصل تطوير علاقتنا مع الجزائر التي تربطنا بها علاقات متجذرة”.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية هاكان فيدان والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار والأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش.

(الأناضول)