أردوغان يأمل أن يطلب ترامب من إسرائيل “وقف” الحرب

أنقرة: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إنه يأمل في أن يطلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من إسرائيل “وقف” الحرب، وأشار إلى أن تعليق الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل قد يكون بداية جيدة.

وقال أردوغان للصحافيين على متن رحلة عودته إلى تركيا من بودابست، وفقا لنص رسمي لتصريحاته: “قطع ترامب وعودا بإنهاء الصراعات… نريد الوفاء بهذا الوعد وأن يُطلب من إسرائيل التوقف”.

كما نُقل عن أردوغان القول: “قد يكون قطع ترامب دعم الأسلحة عن إسرائيل بداية جيدة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية”.

وتنتقد تركيا بشدة الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان، وأوقفت التجارة مع إسرائيل، كما تقدمت بطلب للانضمام إلى دعوى إبادة جماعية مرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وقال أردوغان إن رئاسة ترامب ستؤثر بشكل جدي على التوازنات السياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن المضي في السياسات الأمريكية الحالية من شأنه أن يفاقم الوضع في المنطقة ويوسع نطاق الصراع.

(رويترز)