أردوغان يؤكد بلوغ “نقطة تحوّل تاريخية” في جهود إنهاء حرب أوكرانيا

إسطنبول: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد لنظيريه الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين أن أنقرة مستعدّة لاستضافة مفاوضات بهدف التوصل إلى سلام دائم في أوكرانيا.

واقترح الرئيس الروسي السبت إجراء مفاوضات “مباشرة” و”بلا شروط” مع أوكرانيا “اعتبارا من 15 أيار/ مايو في إسطنبول”.

وأفادت الرئاسة التركية الأحد بأن أردوغان أكد لبوتين خلال اتصال هاتفي بأن تركيا “مستعدة لاستضافة” المفاوضات الروسية الأوكرانية.

وشدد أردوغان لبوتين على أن “هناك فرصة” لتحقيق السلام بين موسكو وكييف، مؤكدا أن “محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا ستستأنف في إسطنبول حيث توقفت (في العام 2022)”.

وأكد أردوغان خلال الاتصال أن “تركيا مستعدة لاستضافة أي مفاوضات رامية للتوصل إلى حل دائم”، بحسب ما أفاد مكتبه الأحد.

في وقت سابق، تحدث أردوغان هاتفيا مع الرئيس الفرنسي العائد من كييف مؤكدا بلوغ الجهود الرامية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا “نقطة تحوّل تاريخية”.

ونقلت الرئاسة التركية عن أردوغان قوله لماكرون “تم بلوغ نقطة تحول تاريخية في الجهود الرامية لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا. ينبغي استغلال هذه الفرصة. وتركيا مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم، بما في ذلك استضافة المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وسلام دائم”.

وأفادت الرئاسة الفرنسية بأن ماكرون تحدث مع نظيره التركي خلال الاتصال عن “أعماله (السبت) في كييف”.

وزار ماكرون كييف السبت في إطار “تحالف الدول الراغبة” بدعم أوكرانيا، إلى جانب المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، حيث التقوا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

والسبت، وجّهت كييف والدول الغربية الحليفة لها بالتشاور مع الولايات المتحدة إنذارا إلى موسكو لدفعها إلى القبول بوقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 يوما اعتبارا من الإثنين، تحت طائلة تعرّضها لـ”عقوبات هائلة”.

من جهته، طرح بوتين إجراء مفاوضات مباشرة “بلا شروط” بين الجانبين في 15 أيار/ مايو في إسطنبول، من دون أن يوافق على مقترح وقف إطلاق النار لمدّة 30 يوما الذي قدّمه الأوروبيون بدعم من الولايات المتحدة.

وأعربت كييف عن استعدادها لإجراء مفاوضات مباشرة مع موسكو.

وتركيا هي العضو الوحيد بين أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي ما زال على تواصل مع كلّ من موسكو وكييف.

غير أن أنقرة تشدّد على تمسّكها بوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

وشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت في مؤتمر عبر الفيديو مع حوالي عشرين بلدا في “تحالف الدول الراغبة” بدعم أوكرانيا. وأكّد خلال مشاركته “دعم تركيا لإقرار وقف لإطلاق النار بلا شروط”.

وقال الوزير إن أنقرة “مستعدّة لتولّي مراقبة وقف إطلاق النار في حال اعتماده”، وفق ما أفاد مصدر في وزارته.

(أ ف ب)