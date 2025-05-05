سياسة | دولي

أردوغان يؤكد لترامب خطورة الوضع الإنساني في غزة ويدعوه لزيارة تركيا- (بيان)

منذ 32 دقيقة

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أنقرة: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، خطورة الوضع الإنساني المتفاقم بقطاع غزة، الذي يتعرض لحصار إسرائيلي خانق، ودعا نظيره لزيارة تركيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين، تناول العلاقات الثنائية والملفات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفق بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الاثنين.

وبحسب البيان، وجّه الرئيس أردوغان دعوة لنظيره الأمريكي ترامب لزيارة تركيا.

وأشار البيان إلى أن الرئيس أردوغان أكد خلال اتصاله مع ترامب أن تركيا ستواصل اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في العديد من المجالات لا سيما الصناعات الدفاعية.

كما أكد الرئيس التركي لترامب أن الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى أبعاد خطيرة وأن تركيا مستعدة لتقديم الدعم من أجل إيصال المساعدات وإحلال سلام دائم.

من جانبه، قال الرئيس دونالد ترامب، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع نظيره التركي تناول مواضع عديدة بينها سوريا وغزة والحرب الروسية الأوكرانية..

وذكر أن الرئيس أردوغان وجه دعوة له لزيارة تركيا وأنه هو الآخر سيزور واشنطن.

وأضاف: “أتطلع للعمل مع الرئيس أردوغان لإنهاء الحرب العبثية بين روسيا وأوكرانيا”.

(الأناضول)

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