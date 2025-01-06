أردوغان يحذّر من أي تقسيم لسوريا ويؤكد استعداد تركيا للتدخل

اسطنبول: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، رفضه أي تقسيم لسوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، مشددا على أن أنقرة جاهزة لاتخاذ “الإجراءات اللازمة” في مواجهة أي “خطر” لذلك.

وقال أرودغان “لا يمكننا أن نسمح تحت أي ذريعة كانت بأن يتمّ تقسيم سوريا، وفي حال لاحظنا أدنى خطر (لحصول ذلك)، سنتخذ سريعا الإجراءات اللازمة”.

وتطرق أردوغان إلى الملف الفلسطيني قائلا: “مثلما انتصر الإيمان والصبر في سوريا بعد 61 عاما من ظلم البعث و13 عاما من المجازر فإن شمس العدالة ستبدد ظلام الاضطهاد في فلسطين أيضا”.

وأوضح أن تركيا تقوم بكل ما يلزم لفتح كل باب ينعش آمال السلام في غزة – التي تتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية – وأن أنقرة مستمرة في ذلك حتى التوصل إلى نتيجة.

وأردف: “ستقام حتما دولة فلسطين المستقلة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والمتكاملة جغرافياً”.

(وكالات)