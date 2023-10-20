سياسة | دولي | تركيا

أردوغان يدعو إسرائيل لوقف الهجمات “التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية” على غزة

منذ 9 دقائق

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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أنقرة: دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل اليوم الجمعة إلى وقف هجماتها على غزة التي وصفها بأنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وحث المجتمع الدولي على العمل من أجل التوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار في المنطقة.
وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، قال أردوغان أيضا إن إسرائيل تستفز أطرافا غير إقليمية بدلا من التراجع عن أخطائها في غزة، مضيفا أن المنطقة بحاجة إلى الإنقاذ من “فورة الجنون” الذي تدعمه قوى ووسائل إعلام الغربية.
وقال أردوغان “أكرر دعوتي للقيادة الإسرائيلية بعدم توسيع نطاق هجماتها على المدنيين ووقف عملياتها التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية على الفور”.
وأضاف أن أنقرة تعمل على إنهاء القتال بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل أن يصل إلى “نقطة اللاعودة”.
(رويترز)

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