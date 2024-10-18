أردوغان يدعو إلى حظر أممي على تصدير الأسلحة لإسرائيل

إسطنبول: دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة الأمم المتحدة إلى إصدار قرار بحظر الأسلحة لإسرائيل، معتبرا أنه “حل فعال” لإنهاء النزاع في قطاع غزة.

وجاءت تصريحات أردوغان في بيان صدر بعد اجتماع استمر بضع ساعات في إسطنبول مع وزراء خارجية روسيا وإيران وأرمينيا وأذربيجان.

وأضاف أن “إسرائيل تسعى إلى استفزازات لتوسيع النزاعات في المنطقة (…) وسيكون حظر للأسلحة تفرضه الأمم المتحدة على إسرائيل حلا فعالا لوضع حد للعدوان الإسرائيلي”، بحسب البيان.

كما أشاد الرئيس التركي بـ”السلام الدائم” في القوقاز، عقب اجتماع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظرائه الروسي سيرغي لافروف والإيراني عباس عراقجي والأرميني آرارات ميرزويان والأذربيجاني جيهون بيراموف.

ولم تكشف تفاصيل عن مضمون المناقشات.

برزت مؤخرا توترات بين موسكو وطهران بشأن “ممر زنغزور”، وهو مشروع تنفذه أذربيجان وتركيا بهدف شق طريق على الحدود بين أرمينيا التي قبلت المشروع، وإيران التي ترفضه.

(أ ف ب)