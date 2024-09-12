أردوغان يدعو المجتمع الدولي لرفع صوته ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي

أنقرة: دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة، إلى رفع صوته أكثر ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.
جاء ذلك في رسالة مصورة وجهها إلى مؤتمر القمة المعني بالمستقبل الذي ينظم برعاية الأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية.
وقال في هذا الخصوص: “يجب أن يصدح صوت المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة أعلى من ذلك ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي”.
وأوضح أردوغان أن تركيا ستواصل الوقوف في وجه الظلم وإلى جانب المظلومين ولن تتراجع عن موقفها الإنساني هذا.
وأضاف: “أقولها بصراحة لا يمكن لأي منا أن يشعر بالأمان في عالم يموت فيه الأطفال تحت القنابل”.
(الأناضول)
مع قلة الحيلة وقصر الديل من قادة دول مهمة المفروض ان تكون نصيرا وداعما عمليا لغزة واهلها، يكون الصمت ويفضل النوع الثقيل منه واعني به صمت القبور، هو افضل تعبير عن الموقف الهزيل المخزي.
الإيمان بالجتمع الدولي دلالة ضعف ويأس وتعلق بقشة!
اين جيشكم اظن ان الصدأ قد اكله كفاكم كلام اذا لم تفعلوا غير هذا وها نحن نري العار الذي تفعلونه بينما الشهداء يسقطون دون فعل يذكر سوى البكاء على الماضي التليد تب لكم جميعا
هه تركيا تملك أقوى جيش وأقوى الأسلحة ولكنها لا تفعل ما يتوجب عليها لحماية أطفال ونساء غزة من آلة الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀