أردوغان يدعو بوتين إلى تجنّب التصعيد في البحر الأسود.. ويؤكد أن اتفاق شحن الحبوب بمثابة “جسر السلام”

إسطنبول: دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى تجنّب أي “تصعيد” في البحر الأسود في إطار النزاع مع أوكرانيا، حسبما ذكرت الرئاسة.

وطلب الرئيس التركي من نظيره خلال اتصال هاتفي “عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تصعيد التوتر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا”.

وجاء في بيان للرئاسة التركية أن أردوغان شدّد أيضا على “أهمية مبادرة البحر الأسود التي يعتبرها جسراً للسلام” في إشارة إلى اتفاقية الحبوب التي انسحبت منها موسكو قبل فترة قصيرة.

ورأى الرئيس التركي الذي كان أحد رعاة الاتفاق مع الأمم المتحدة أن “التوقف المتواصل لمبادرة البحر الأسود لن يفيد أحدا، وستعاني الدول المنخفضة الدخل التي تحتاج إلى حبوب“، مشددا على أنه ينوي “مواصلة الجهود” لإحياء الاتفاق.

وأشار إلى أن “أسعار الحبوب تراجعت بنسبة 23% عندما كان الممر يعمل” بين الأول من آب/أغسطس 2022 ومنتصف 17 تموز/يوليو الماضي وأنها “زادت بنسبة 15% خلال الأسبوعين الأخيرين”.

وقالت الرئاسة أن الرئيسين “اتفاقا على زيارة لبوتين إلى تركيا” من دون تحديد موعد لها.

من جهته، أكد الكرملين أن بوتين طلب من أردوغان دعم تركيا لتصدير الحبوب الروسية إلى دول إفريقيا.

وقد نقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية عن بيسكوف قوله للصحافيين، إن “هناك ساعات عمل طويلة، واجتماعات ولقاءات كثيرة ليست ذات طابع عام، ومن ضمن الذي سنعلنه لكم بطريقة أو بأخرى، الذي أعلن عنه الرئيس نفسه سابقا، محادثة هاتفية مع الرئيس التركي أردوغان. وسنقوم كالعادة بإصدار بيان حول هذا”.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، صرح في وقت سابق بأنه من الممكن أن تبرم روسيا صفقة حبوب جديدة مع تركيا، ويمكن النظر في أي خيارات لمواصلة إمدادات الحبوب إلى الأسواق العالمية.

وقال في إفادة صحافية، مجيبا على سؤال بشأن ما إذا كان من الممكن القول إنه سيتم إبرام صفقة حبوب جديدة بين موسكو وأنقرة في المستقبل: “نحن على استعداد للنظر في الخيارات المختلفة لمواصلة توريد الحبوب إلى السوق العالمية، الحبوب والأسمدة”.

وفي 17 يوليو/تموز الماضي، رفضت موسكو تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، وقالت إنها “ستمددها حال تنفيذ الجزء الروسي منها”.

ومن جانبه، عبر أردوغان عن ارتياحه للاهتمام المتزايد للسياح الروس بتركيا، معربا عن اعتقاده بأن قطاع السياحة سيشهد رقما قياسيا هذا العام عبر الجهود المشتركة.

وتوجه بالشكر لنظيره بوتين على إرسال روسيا طائرتين برمائيتين إلى تركيا للمساهمة في جهود إخماد حرائق غابات فيها.

وفي 19 يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إرسالها طائرتي إطفاء حرائق إلى تركيا من أجل المساهمة في جهود إخماد حرائق الغابات بولايتي إزمير وموغلا (غرب).

(وكالات)