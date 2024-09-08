أردوغان يدعو لتشكيل تحالف إسلامي ضد إسرائيل

إسطنبول: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن الدول الإسلامية يتعين عليها أن تشكّل تحالفاً ضد ما وصفه “بالتهديد التوسعي المتزايد” من جانب إسرائيل، ما أثار انتقادات من وزير الخارجية الإسرائيلي.
وأدلى أردوغان بهذه التصريحات بعد أن قال مسؤولون فلسطينيون وأتراك إن امرأة تحمل الجنسيتين الأمريكية والتركية قُتلت برصاص القوات الإسرائيلية، خلال مشاركتها، أمس الجمعة، في مسيرة مناهضة للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وقال أردوغان، خلال فعالية لجمعية للمدارس الإسلامية بالقرب من إسطنبول: “الخطوة الوحيدة التي ستوقف الغطرسة والبلطجة الإسرائيلية والإرهاب الحكومي الإسرائيلي هي تحالف الدول الإسلامية”.
وأضاف أن الخطوات التي اتخذتها تركيا في الآونة الأخيرة لتحسين علاقاتها مع مصر وسوريا تهدف إلى “تشكيل خط تضامن ضد التهديد التوسعي المتزايد”، والذي قال إنه يهدد أيضاً لبنان وسوريا.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان، إن تصريحات أردوغان “كذبة خطيرة وتحريض”، وإن الزعيم التركي يعمل منذ سنوات مع إيران لتقويض الأنظمة العربية المعتدلة في المنطقة.
واستقبل أردوغان نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة، الأسبوع الماضي، وناقشا حرب غزة وسبل إصلاح العلاقات الفاترة منذ فترة طويلة، وذلك خلال أول زيارة لرئيس مصري إلى تركيا منذ 12 عاماً.
وبدأت العلاقات بين البلدين في التحسّن في عام 2020، عندما بدأت تركيا جهوداً دبلوماسية لتخفيف حدة التوتر مع دول في المنطقة، منها الإمارات والسعودية.
وقال أردوغان، في يوليو تموز، إن تركيا ستوجه دعوة إلى رأس النظام السوري بشار الأسد “في أي وقت”، لإجراء محادثات محتملة لاستعادة العلاقات بين الجارتين، بعد انقطاعها في عام 2011 في أعقاب اندلاع “الحرب الأهلية” السورية.
وقال الجيش الإسرائيلي، بعد واقعة، الجمعة، إنه يحقق في تقارير تفيد بمقتل امرأة أجنبية “نتيجة إطلاق نار في المنطقة. تفاصيل الواقعة والظروف التي أصيبت فيها قيد المراجعة”.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الواقعة.
أيلول (رويترز)
ليت نداءك يلقى آذانا صاغية ربما تتحرك نخوة الكسل لأن نخوة العرب ماتت هذي عقود وعقود وهم يرون الإبادة الجماعية للفلسطنيين على يد عصابة الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان ولا يحركون ساكنا ورضوا بالذل والهوان والخذلان والانبطاح لماما أمريكا شيطانة الحروب وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور ✌️🇵🇸☹️💪🐒🚀🐒
هذا هو الحل الوحيد ” جيش تحالف الدول المسلمة”…امريكا لم تدخل ابدا في اي صراع وحدها ، فهي دائما في تحالف ، حتى ضد الحوثيين!
النزاعات البينية في العرب و في العالم الإسلامي فتحت مداخل و منافذ لصهيون لممارسة ارهابه و ابتزازه عليهم .
الحل ليس سحريا. الحل في سد تلك المداخل باستعادة العلاقات و التعاون في كل المجالات و المجال العسكري في المقدمة.
التقارب بين مصر و تركيا أزاح أصعب عقبة في طريق التحالف الإسلامي في المنطقة.
صهيون لن يفي بوعده لاحد ، و لا احد بمنأى عن اطماعه .. تحالفوا و ستختفي اطماع هذا الكيان في الحين.
بعد سحبهم البساط من الجماهير التحررية الثورية منذ 1969، ومنع الانطلاقات الفدائية وهيمنة الأنظمة الطوقية التواطؤية ومدعية الممانعة ومعاهدة الكامب ديفد بجيوش مراسم وقمع مظاهرات وسهر على حدود سايكس بيكو والمناورات المشتركة لقتل المتسللين، فلا تعويل إلا على الشعوب.
بدون تحالف
ادعم المقاومه وفعل الدفاع الجوي
التركي التصدي لأي عدوان على سوريا
واطرد السفير الصهيوني من تركي
واسحب الاعتراف بما يسمى إسرائيل
اما التحالف فلن يحدث ولا في الحلم
ويحدث إذا كان الهدف ضد دوله عربيه أو عجميه مسلمه
مثلما حدث ضد العراق وليبيا وأفغانستان وللأسف تركيا شاركت في
كل العمليات مع التحالف الدولي
بزعامة أمريكا
ايها المسلمون قفوا خلف هاذا الصنديد وانصروه
فلا حل لكم الا بالاتحاد مع الحديد العثماني.
هاذا الانظمة العربية لا تحرك ساكنا وتريد الزعامة اههه واهمة حلهم لإنقاذ ما يمكن انقاذه تحالف اسلامي يتزعمه عسكريا تركيا ايران واندونيسيا وافغانستان باكستان ومصر واقتصاديا البقية.