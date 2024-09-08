أردوغان يدعو لتشكيل تحالف إسلامي ضد إسرائيل

إسطنبول: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن الدول الإسلامية يتعين عليها أن تشكّل تحالفاً ضد ما وصفه “بالتهديد التوسعي المتزايد” من جانب إسرائيل، ما أثار انتقادات من وزير الخارجية الإسرائيلي.

وأدلى أردوغان بهذه التصريحات بعد أن قال مسؤولون فلسطينيون وأتراك إن امرأة تحمل الجنسيتين الأمريكية والتركية قُتلت برصاص القوات الإسرائيلية، خلال مشاركتها، أمس الجمعة، في مسيرة مناهضة للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وقال أردوغان، خلال فعالية لجمعية للمدارس الإسلامية بالقرب من إسطنبول: “الخطوة الوحيدة التي ستوقف الغطرسة والبلطجة الإسرائيلية والإرهاب الحكومي الإسرائيلي هي تحالف الدول الإسلامية”.

وأضاف أن الخطوات التي اتخذتها تركيا في الآونة الأخيرة لتحسين علاقاتها مع مصر وسوريا تهدف إلى “تشكيل خط تضامن ضد التهديد التوسعي المتزايد”، والذي قال إنه يهدد أيضاً لبنان وسوريا.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان، إن تصريحات أردوغان “كذبة خطيرة وتحريض”، وإن الزعيم التركي يعمل منذ سنوات مع إيران لتقويض الأنظمة العربية المعتدلة في المنطقة.

واستقبل أردوغان نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة، الأسبوع الماضي، وناقشا حرب غزة وسبل إصلاح العلاقات الفاترة منذ فترة طويلة، وذلك خلال أول زيارة لرئيس مصري إلى تركيا منذ 12 عاماً.

وبدأت العلاقات بين البلدين في التحسّن في عام 2020، عندما بدأت تركيا جهوداً دبلوماسية لتخفيف حدة التوتر مع دول في المنطقة، منها الإمارات والسعودية.

وقال أردوغان، في يوليو تموز، إن تركيا ستوجه دعوة إلى رأس النظام السوري بشار الأسد “في أي وقت”، لإجراء محادثات محتملة لاستعادة العلاقات بين الجارتين، بعد انقطاعها في عام 2011 في أعقاب اندلاع “الحرب الأهلية” السورية.

وقال الجيش الإسرائيلي، بعد واقعة، الجمعة، إنه يحقق في تقارير تفيد بمقتل امرأة أجنبية “نتيجة إطلاق نار في المنطقة. تفاصيل الواقعة والظروف التي أصيبت فيها قيد المراجعة”.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الواقعة.

أيلول (رويترز)