أردوغان: إذا لم يوضع حد لمعاداة الإسلام فسيصبح الجناة أكثر تهورا

نيويورك: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه إذا لم يتم وضع حد لمعاداة الإسلام، فإن الجناة سيصبحون أكثر تهوراً، مؤكدا أن “هذا الخطر يتزايد مثل كرة الثلج”.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال مشاركته في مأدبة عشاء نظمتها اللجنة التوجيهية الوطنية التركية- الأمريكية “تاسك” بولاية نيويورك التي يزورها للمشاركة في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أردوغان أنه من المحتمل جداً أن تكون الهجمات التي تستهدف المسلمين اليوم في الغالب، موجهة غدا ضد مجموعات ذات أصول ولغات وثقافات ومعتقدات مختلفة.

وأعرب عن رفض بلاده التام، تبرير الهجمات على مقدسات ملياري مسلم حول العالم، تحت ذريعة “حرية الفكر”.

وعن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة، قال أردوغان: “هناك مجموعات تعمل على تسميم العلاقات التركية الأمريكية من أجل تحقيق مصالحها، وسنقف سداً أمام هؤلاء عبر قول الحقيقة وتمثيل تركيا بشكل لائق”.

وأردف: “الاختلافات في الرأي أمر طبيعي في العلاقات بين الدول. ومع ذلك، فإننا نعلم أن هناك قواسم مشتركة ونوافذ فرص أكثر مع الولايات المتحدة”.

ومضى الرئيس التركي يقول: “في الفترة المقبلة، سنواصل تعزيز التعاون بين تركيا والولايات المتحدة على أساس المصالح المشتركة”.

إلى ذلك، دعا أردوغان الرئيسَ التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية إيلون ماسك إلى فتح مصنع لشركته في تركيا.

ومن المنتظر أن يتجمع ماسك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كاليفورنيا الاثنين. وكتب ماسك على منصة إكس أن محادثاتهما ستركز على تكنولوجيا الذكاء الصناعي.

(وكالات)