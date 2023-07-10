أردوغان يشترط عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي لانضمام السويد للناتو

إسطنبول: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن على الاتحاد الأوروبي أن يفسح المجال أمام انضمام أنقرة إلى التكتل، قبل أن يوافق البرلمان التركي على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وفي تعليقات، قبل مغادرته للمشاركة في قمة الحلف في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، قال أردوغان إن انضمام السويد يتوقف على تنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه، الصيف الماضي، خلال قمة الحلف في مدريد، مضيفاً أنه لا ينبغي التوقع بأن تقدم أنقرة تنازلات.

وتابع أردوغان أن إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا سيسهّل انضمام كييف لحلف الأطلسي.

(رويترز)