سياسة | دولي

أردوغان يشترط عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي لانضمام السويد للناتو

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
3

إسطنبول: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن على الاتحاد الأوروبي أن يفسح المجال أمام انضمام أنقرة إلى التكتل، قبل أن يوافق البرلمان التركي على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وفي تعليقات، قبل مغادرته للمشاركة في قمة الحلف في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، قال أردوغان إن انضمام السويد يتوقف على تنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه، الصيف الماضي، خلال قمة الحلف في مدريد، مضيفاً أنه لا ينبغي التوقع بأن تقدم أنقرة تنازلات.

وتابع أردوغان أن إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا سيسهّل انضمام كييف لحلف الأطلسي.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول DINA:
    يوليو 10, 2023 الساعة 11:46 ص

    الى الذين يتشدقون بأردوكان ويقولون أنه سيعاقب السويد للسماح لها بحرق نسخة من القرآن الكريم. المصلحة ثم المصلحة

    رد
  2. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    يوليو 10, 2023 الساعة 11:48 ص

    الإتحاد الأوربي يخاف من انضمام تركيا وخاصة فرنسا! فهل سنرى تاريخًا جديدًا في هذا العالم، في الحقيقة أتمنى ذلك لكن لا أرى هذا على أرض الواقع.

    رد
  3. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 10, 2023 الساعة 12:03 م

    هه الشرط الذي يجعل السلطان أردوغان داهية الدهاة فهل ستخضع له دول الاتحاد الأوروبي المنافق العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين 😏🧠✌️

    رد

أخبار ذات صلة

إيلون ماسك يحذّر من عواقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد: روسيا ستنتصر في حرب استنزاف
منذ ساعة واحدة
أوكرانيا في غرفة الانتظار.. أبرز تحديات قمة الأطلسي الغزو الروسي وترشّح السويد والنفقات العسكرية
منذ 3 ساعات
وزير الدفاع: أوكرانيا تتعهد بعدم استخدام الذخائر العنقودية إلا لتحرير أراضيها
8 - يوليو - 2023
زيلينسكي: “من الصعب” محاربة روسيا من دون أسلحة بعيدة المدى
7 - يوليو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية