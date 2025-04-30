أردوغان: لن نسمح بفرض أمر واقع أو تهديد استقرار سوريا

أنقرة: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في المنطقة، وأنها لن تقبل بأي محاولة لتهديد استقرار سوريا.

وقال في تصريح للصحافيين على متن طائرته أثناء عودته من إيطاليا: “لن نسمح بفرض أمر واقع في منطقتنا ولا بأي مبادرة تهدد أو تعرض الاستقرار الدائم في سوريا والمنطقة للخطر”.

وأضاف أردوغان محذرا: “سنرد بطرق مختلفة على أي محاولة لجر جارتنا سوريا إلى مستنقع جديد من عدم الاستقرار”.

وأردف قائلا: “وحدة أراضي سوريا أمر لا غنى عنه بالنسبة لنا، ونعلم أن الحكومة السورية تتصرف أيضاً بنفس المنطلق”.

وبهذا الخصوص أشار الرئيس التركي إلى أن الغارات الإسرائيلية على سوريا محاولة لتقويض المناخ الإيجابي الذي بدأ مع الإدارة الجديدة في دمشق.

وبشأن العلاقات التركية الأمريكية، أعرب عن ثقته بأن تكسب العلاقات بين البلدين زخما متسارعا خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية.

وأضاف: “نرحب بموقف ترامب الذي يأخذ مخاوف وحساسيات تركيا في عين الاعتبار، وأرى أننا كزعيمين نفهم بعضنا البعض بشأن القضية السورية”.

وتابع قائلا: “سنلتقي مع ترامب وجها لوجه في أول فرصة، ومحادثتنا الهاتفية كانت ودية ومثمرة للغاية”.

وحول زيارته لإيطاليا، قال أردوغان إن تركيا تبحث فرص التعاون مع إيطاليا لتمتد من الصناعات الدفاعية إلى قطاعات التكنولوجيا المتقدمة مثل الطيران والفضاء.

وذكر أن “تبادل التكنولوجيا سيعزز الصناعات الدفاعية التركية ويمنح إيطاليا منظورا وطاقة جديدة”.

في سياق آخر، دعا أردوغان تنظيم “بي كي كي” الكردي لإدراك أنه وصل إلى طريق مسدود وأن يلبي دعوة زعيمه عبد الله أوجلان لإلقاء السلاح.

(الأناضول)