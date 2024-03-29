أردوغان يزور الولايات المتحدة في أيار المقبل

أنقرة: قال مسؤول أمني تركي اليوم الجمعة، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور الولايات المتحدة في التاسع من مايو/ أيار، مما يمهد الطريق لأول اجتماع له في البيت الأبيض خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها أردوغان لواشنطن منذ عام 2019 عندما التقى بالرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الذي كان يتمتع معه بعلاقات شخصية جيدة. وتسعى أنقرة منذ انتخاب بايدن عام 2020 إلى لقاء آخر مباشر بين الزعيمين.

وتحسنت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، التي توترت لفترة طويلة بسبب خلافات حول مجموعة من القضايا، منذ صدقت أنقرة في يناير/ كانون الثاني على طلب السويد الانضمام إلى الحلف بعد تأخير دام 20 شهرا أثار إحباطا في واشنطن.

غير أن التوتر لا يزال قائما بسبب قضايا تشمل شمال سوريا حيث تتحالف القوات الأمريكية مع المسلحين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين. كما تحث الولايات المتحدة تركيا على بذل المزيد من الجهود لوقف عبور بضائع إلى روسيا تقول واشنطن إنها تستخدم في مجهود موسكو الحربي في أوكرانيا.

ولم يقدم المسؤول أي معلومات أخرى عن الزيارة، لكنه قال إن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين سيجتمع مع أعضاء في مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة لمناقشة زيارة أردوغان المزمعة وقضايا ثنائية أخرى.

والتقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر بالوفد الأمريكي أمس واليوم.

ولم تعلق واشنطن أو السفارة الأمريكية في أنقرة بعد على الزيارة.

ويقول المحللون إن من المرجح أن يناقش بايدن وأردوغان أيضا الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في ظل انتقادات لاذعة من أردوغان لتصرفات إسرائيل، وكذلك التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بما يشمل الموافقة مؤخرا على شراء تركيا مقاتلات إف-16 الأمريكية.

(رويترز)