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أردوغان يعلن الجمعة يوم حداد وطني على إسماعيل هنية- (تدوينة)

منذ 59 دقيقة

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اسطنبول: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحداد الوطني في بلاده يوم الجمعة على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي اغتيل الأربعاء في طهران، وذلك تزامنا مع مواراته في قطر.

وكتب الرئيس التركي على منصة إكس “تم إعلان الحداد الوطني ليوم واحد غدا (الجمعة الثاني من آب/اغسطس) إظهارا لدعمنا للقضية الفلسطينية وتضامننا مع اخوتنا واخواتنا الفلسطينيين”.

وندد أردوغان الأربعاء بـ”الاغتيال الغادر” لـ”أخيه” إسماعيل هنية، محملا “الهمجية الصهيونية” مسؤولية هذا الاغتيال.

وكان الرئيس التركي استقبل هنية في اسطنبول في نيسان/ابريل الفائت.

ومساء الأربعاء، سار الآلاف في اسطنبول تنديدا باغتيال زعيم حماس في طهران.

ووصل نعش هنية إلى العاصمة القطرية الخميس.

وعقب صلاة الجمعة، من المقرر أن يوارى هنية الثرى في الدوحة، التي كانت مقرّ إقامته مع أعضاء آخرين في المكتب السياسي لحماس، بعد الصلاة عليه في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، أكبر مساجد الدوحة.

(وكالات)

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