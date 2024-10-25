 أردوغان يقول إنه طلب من بوتين المساعدة في التطبيع مع دمشق

بوتين يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة البريكس في قازان في 23 أكتوبر 2024- ا ف ب

أنقرة: نقلت قناة “إن تي في” ووسائل إعلام أخرى عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إنه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين المساعدة في ضمان تواصل دمشق مع أنقرة لتطبيع العلاقات، وعبّر عن أمله في أن تتخذ دمشق نهجاً بناء.

وأفادت قناة “إن تي في” بأن أردوغان قال للصحفيين على متن رحلة العودة من مدينة قازان الروسية، حيث كان يشارك في قمة بريكس، إن أنقرة تتوقع أن تتخذ دمشق خطوات من منطلق إدراكها “أن التطبيع الصادق والحقيقي سيعود بالنفع عليها أيضاً”.

وأضاف “تأثير روسيا على الحكومة السورية معروف… طلبنا من السيد بوتين ضمان ردّ بشار الأسد على دعوتنا. هل سيطلب السيد بوتين من الأسد اتخاذ هذه الخطوة؟ لندع الوقت يجيب على ذلك”.

(رويترز)