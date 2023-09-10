سياسة | دولي | تركيا

أردوغان يلتقي بن سلمان والسيسي على هامش قمة العشرين

منذ 38 دقيقة

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نيودلهي: التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة مجموعة العشرين المقامة حالياً في العاصمة الهندية نيودلهي.
وجرى اللقاء في مركز بهارات ماندابام الدولي للمعارض والمؤتمرات الذي يحتضن القمة.

وتناول أردوغان وبن سلمان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين تركيا والسعودية وملفات إقليمية ودولية.
وحضر اللقاء من الجانب التركي، وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ومستشار الرئيس أردوغان لشؤون السياسات الخارجية والأمنية، عاكف تشاغطاي قليج.

وقالت الرئاسة التركية، أيضا، إن أردوغان بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة والقضايا الإقليمية والعالمية مع نظيره المصري.

(الأناضول)

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