أردوغان يلتقي وفد حزب مؤيد للأكراد في “مرحلة جديدة” من التقارب

إسطنبول: التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين وفدا من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد، وذلك للتباحث في الخطوات التالية بعد أن وافق مسلحو حزب العمال الكردستاني على وضع حدّ لتمرّد استمر عقودا.

وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب هو ثالث أكبر فصيل سياسي في تركيا، وقد اضطلع بدور رئيسي في الوساطة بين أنقرة ومؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان الذي يقضي عقوبة بالحبس مدى الحياة منذ العام 1999، والذي أعلن حزبه في 12 مايو/ أيار حلّ نفسه ووضع حدّ لتمرّد مستمر منذ أكثر من أربعة عقود وأوقع أكثر من 40 ألف قتيل.

واجتماع الإثنين الذي استمر لأكثر من ساعة، التقى خلاله أردوغان نائبي حزب المساواة وديمقراطية الشعوب بيرفين بولدان وميتات سنكار، بحضور إفكان آلا، الشخصية البارزة في الحزب الحاكم العدالة والتنمية، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالين.

وقال بولدان وسنكار في بيان مقتضب عقب المحادثات “نقل وفدنا آراءه واقتراحاته بشأن المرحلة الجديدة التي بلغتها العملية وما يتعين فعله بعد ذلك”.

ووصفت بولدان الاجتماع بأنه “تاريخي”.

وكانت بولدان قالت في تصريح لصحافيين قبل الاجتماع إنّ “العملية الآن تدخل مرحلة جديدة تتطلب إجراء مشاورات”، لافتة إلى أنه “من المهم التشاور لاتخاذ الخطوات اللازمة”.

من جهته، قال سنكار إنّ المرحلة الجديدة “مهمة جدا”، وإن وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب سيجري “مشاورات مع الرئيس ووفده حول خصائص هذه المرحلة الجديدة ومتطلباتها”.

وقال النائبان، الأحد، إنهما عقدا “اجتماعا مثمرا للغاية” مع الزعيم الكردي البالغ 76 عاما في سجنه في جزيرة إيمرالي قرب إسطنبول.

وقدّم الحزب مقترحا يقضي بتشكيل لجنة متابعة برلمانية، اعتبر أوجلان أنها “ستؤدي دورا رئيسيا” على صعيد عملية السلام.

وقال الحزب إن اللجنة ستتشكل على الأرجح بحلول منتصف يوليو/ تموز الجاري.

ويأتي اللقاء في حين من المقرر أن يقيم حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق مراسم المباشرة بإتلاف شريحة أولى من الأسلحة، يرجّح أن تقام بين 10 و12 يوليو/ تمّوز.

ومن المقرّر أن يجري رئيس الاستخبارات التركية زيارة إلى بغداد الثلاثاء لإجراء محادثات رفيعة المستوى حول الجوانب اللوجستية لعملية نزع السلاح، وفق ما أوردت صحيفة “حرييت” التركية اليومية.

ولاحقا سيلتقي كالين رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش للتباحث في تشكيل اللجنة، وفق الصحيفة.

ويتوقع أن تتكشف فصول عملية نزع السلاح في الأشهر المقبلة.

(أ ف ب)