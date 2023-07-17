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أردوغان يهدي بن سلمان سيارة “توغ” التركية- (فيديو)

منذ 31 دقيقة

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جدة: أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيارة “توغ” المصنوعة محليًا في تركيا.

وقدم أردوغان السيارة ذات اللون الأبيض لبن سلمان عقب لقائهما في قصر السلام بمدينة جدة.

وتفحص أردوغان وبن سلمان السيارة لفترة في ساحة القصر.

وعاد الرئيس التركي إلى الفندق الذي يقيم فيه بسيارة “توغ” التي يقودها بن سلمان.

واللون الأبيض للسيارة يحمل اسم “باموق قلعة”، كناية للصخور الكلسية البيضاء التي تشبه القطن في منطقة باموق قلعة السياحية بولاية دنيزلي غربي تركيا.

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 بالمئة، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

(الأناضول)

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