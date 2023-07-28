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أرسنال الإنكليزي يزيح الستار عن تمثال خاص لمدربه السابق أرسين فينغر- (تغريدة)

منذ ساعة واحدة

صورة أرشيفية

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لندن: أزاح نادي أرسنال الإنكليزي لكرة القدم،الستار اليوم الجمعة عن تمثال من البرونز لمدربه السابق الفرنسي أرسين فينغر، خارج ملعب الإمارات، وهو يحمل كأس الدوري الإنكليزي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن فينغر فاز بثلاث ألقاب للدوري والكأس سبع مرات حينما كان مدربا للفريق بين تشرين الأول / أكتوبر عام 1996 وأيار/ مايو عام 2018.

وقاد المدرب الفرنسي أرسنال في 1235 مباراة خلال فترته في شمال لندن وساعد الفريق على التتويج بلقب الدوري بدون هزيمة في عام 2004.
وتأهل أرسنال لمنافسات دوري أبطال أوروبا في 20 موسما متتاليا تحت قيادة فينجر، وتأهل معه لنهائي نسخة عام 2006، حيث خسر الفريق 1 2/ أمام برشلونة الإسباني.
وتم وضع التمثال البالغ طوله 5ر3 مترا للمدرب البالغ من العمر 73 عاما والذي قام بتصميمه النحات جيم جاي، خارج الملعب إلى جانب المدرج الشمالي لستاد الإمارات صباح اليوم الجمعة.
وانضم تمثال فينغر إلى خمسة تماثيل أخرى تضم نجوم سابقين هم توني أدامز ودينيس بيركامب والمدرب السابق هيربرت تشابمان وكين فريار سكرتير النادي السابق، بالإضافة للهداف لفرنسي تيري هنري .
(د ب أ)

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