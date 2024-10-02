أرسنال يتخطى باريس سان جيرمان بثنائية في دوري أبطال أوروبا

إسطنبول: حقق فريق أرسنال فوزا ثمينا هو الأول له في دوري أبطال أوروبا بنسخته الجديدة، بتغلبه على ضيفه باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، الثلاثاء، على ملعب “الإمارات” في الجولة الثانية من مرحلة الدوري.

تقدم “الغانرز” برأسية رائعة من الألماني كاي هافرتز، في الدقيقة 20، قبل أن يضيف الجناح الإنكليزي بوكايو ساكا، الهدف الثاني في الدقيقة 35، من كرة ثابتة مباغتة.

بهذا الانتصار، رفع أرسنال رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثامن بعدما تعادل في الجولة الأولى مع أتالانتا الإيطالي، فيما تجمد رصيد باريس سان جيرمان، عند 3 نقاط في المركز 18، من فوز في الجولة الأولى على جيرونا بهدف نظيف.

وفاز إنتر ميلان برباعية على ضيفه النجم الأحمر الصربي. وسجل أهداف “النيراتزوري” كل من هاكان تشالهاناوغلو، وماركو أرناوتوفيتش، لاوتارو مارتينيز، ومهدي طارمي من علامة الجزاء، في الدقائق: 11، 59، 71، 81 على التوالي.

وفاز فريق بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة عريضة على ضيفه سيلتك الاسكتلندي بـ7-1، كما حقق بريست الفرنسي، فوزا كبيرا على مضيفه سالزبورغ النمساوي، برباعبة نظيفة.

وتغلب باير ليفركوزن الألماني، على ضيفه إي سي ميلان، بهدف دون رد، سجله النيجيري فيكتور بونيفاس، في الدقيقة 51، بعد تلقيه تمريرة من الظهير الأيمن جيريمي فريمبونغ، ليكبد ميلان الخسارة الثانية في البطولة.

وتعادل شتوتغارت الألماني مع ضيفه سبارتا براغ التشيكي بهدف لمثله، وبنفس النتيجة تعادل أيندهوفن الهولندي وضيفه سبورتينغ لشبونة.

(الأناضول)