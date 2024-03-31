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 أرسنال يتعادل مع مانشستر سيتي سلبيا ويهديان ليفربول قمة الدوري الإنكليزي

31 - مارس - 2024

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لندن: قدم مانشستر سيتي وضيفه أرسنال هدية ثمينة لفريق ليفربول، بعدما منحاه صدارة ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تعادلهما بدون أهداف، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ30 للمسابقة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، التي أقيمت على ملعب (الاتحاد)، معقل فريق مانشستر سيتي، بعدما تبارى نجومهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة .

وبقي أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003 / 2004، في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، بفارق نقطتين خلف ليفربول، الذي انفرد بالقمة، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على ضيفه برايتون، في وقت سابق اليوم.

وجاء هذا التعادل ليوقف سلسلة انتصارات الفريق اللندني في المسابقة، التي استمرت طوال لقاءاته الثمانية الماضية.

في المقابل، ظل مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، في المركز الثالث برصيد 64 نقطة، ليبتعد عن طريق الانتصارات للمباراة الثانية على التوالي، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه ليفربول في مباراته الماضية بالمسابقة.

(د ب أ)

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