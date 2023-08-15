أرسنال يتعاقد مع الحارس رايا على سبيل الإعارة لموسم واحد

لندن: أعلن برنتفورد وأرسنال المنافسان في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء انتقال حارس المرمى ديفيد رايا إلى وصيف بطل النسخة الماضية من المسابقة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار التعاقد بصورة نهائية مع الحارس.

وذكرت تقارير أن رايا انتقل إلى أرسنال مقابل ثلاثة ملايين جنيه إسترليني (3.82 مليون دولار) مع خيار الانتقال النهائي مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.

وانضم الحارس (27 عاما) إلى برنتفورد في 2019 قادما من بلاكبيرن روفرز وخاض معه 161 مباريات في كل المسابقات، بينها كل مباريات الفريق بالدوري الممتاز الموسم الماضي الذي أنهاه فريقه في المركز التاسع. ولعب دورا محوريا في عودة فريقه إلى دوري الأضواء في 2021.

وكان رايا ضمن تشكيلة إسبانيا التي فازت بدوري الأمم الأوروبية الموسم الماضي.

وقال إدو المدير الرياضي لأرسنال في بيان “ديفيد حارس من طراز رفيع حافظ على مستواه العالي مع برنتفورد في الدوري الإنكليزي الممتاز. سيضفي انضمام ديفيد كفاءة وعمقا لتشكيلتنا كي نستطيع أن نؤدي على أعلى المستويات الممكنة في كل المسابقات”.

وأعلن برنتفورد أن رايا مدد عقده لعامين قبل الانتقال إلى أرسنال.

وتعاقد برنتفورد مع حارس المرمى الهولندي مارك فليكن قادما من فرايبورج الألماني بعقد يمتد لأربع سنوات في مايو أيار الماضي.

ويحل أرسنال ضيفا على كريستال بالاس في الجولة المقبلة من الدوري بينما يلعب برنتفورد أمام فولهام.

(رويترز)