أرسنال يتعاقد مع المدافع الهولندي يوريان تيمبر

لندن: انضم يوريان تيمبر للفريق الذي “يحبه” بعدما أكمل المدافع الهولندي انتقاله لفريق أرسنال الإنكليزي لكرة القدم مقابل 38.5 مليون جنيه إسترليني (50.45 ليون دولار).

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية “بي.أيه.ميديا”أن المدافع البالغ من العمر 22 عاما، الذي سينضم لأرسنال قادما من أياكس، وقع على عقد مدته خمسة أعوام.

وأصبح تيمبر ثاني صفقات أرسنال الصيفية بعد انضمام كاي هافيرتز من تشيلسي.

ولعب تيمبر 15 مباراة دولية ويعتقد أنه تم التعاقد معه ليلعب في مركز الظهير الأيمن للفريق الذي يدربه ميكيل أرتيتا.

وقال تيمبر للموقع الرسمي لأرسنال:” أنا فقط أحب النادي”.

وأضاف:”كان هذا بسبب أشقائي. كانوا دائما مشجعين لأرسال، وأحببت فقط رؤية أرسنال وهو يلعب. لديهم لاعبين كبار، الطريقة التي يلعبون بها، الأسلوب”.

(د ب أ)