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أرسنال يتعثر بتعادل مخيب أمام برينتفورد في الدوري الإنكليزي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

منذ 10 دقائق

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لندن: خيب فريق أرسنال آمال جماهيره بالتعادل على ملعبه أمام برينتفورد بنتيجة 1 / 1 ، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليضعف حظوظه في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

تقدم أرسنال بهدف توماس بارتي في الدقيقة 61 من المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، وتعادل يوان ويسا للضيوف في الدقيقة 74.

وبقي أرسنال في المركز الثاني برصيد 63 نقطة بتعادل ثان على التوالي بعد التعثر بنفس النتيجة أمام إيفرتون في الجولة الماضية.

ومنح الفريق اللندني فرصة ثمينة لليفربول متصدر الترتيب برصيد 73 نقطة لتوسيع فارق النقاط عند مواجهة ويستهام يونايتد، غدا الأحد.

ولم يستفد أرسنال من الدفعة المعنوية القوية بالفوز 3 / صفر على ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يتجدد اللقاء إيابا بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل في إسبانيا.

أما برينتفورد بقى في المركز الحادي عشر برصيد 43 نقطة.

(د ب أ)

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