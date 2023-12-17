أرسنال يتغلب على برايتون ويتصدر الدوري الإنكليزي مؤقتا

لندن: استرد أرسنال صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز مؤقتا، عقب فوزه الثمين على ضيفه برايتون بهدفين دون رد، الأحد، على ملعب”الإمارات”، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من المسابقة.

الفوز رفع رصيد “الجانرز” إلى 39 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي يستضيف مانشستر يونايتد في الجولة ذاتها، فيما تجمد رصيد برايتون عند 26 نقطة في المركز التاسع.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف وشدد أرسنال من ضغطه ومحاولته المستمرة على المرمى حتى أحرز هدف التقدم عن طريق مهاجمه البرازيلي غابرييل جيسوس في الدقيقة 53 قبل أن يعزز الألماني كاي هافيرتز تقدم المدفعجية بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 87.

وفي مباريات أخرى، واصل أستون فيلا نتائجه الرائعة وحقق فوزه الثالث تواليا والخامس في مبارياته الست الاخيرة بعدما قلب الطاولة على مضيفه برينتفورد وخرج منتصرا بهدفين لهدف.

برينتفورد كان البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه كين لويس-بوتر في الدقيقة 45، لكنه تعرض لضربة قاسية بطرد مدافعه بن مي في الدقيقة 71، وهو ما استغله أستون فيلا لإدراك التعادل بواسطة الإسباني أليكس مورينو 77 قبل أن يسجل أولي واتكينز هدف الفوز في الدقيقة 85.

كما تم طرد لاعب وسط أستون فيلا، الفرنسي بوباكار كامارا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وعزز أستون فيلا موقعه في المركز الثالث برصيد 38 بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة خلف أرسنال المتصدر.

كما تغلب وست هام يونايتد على ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، سجلها الغاني محمد قدوس (هدفان) وجاريد بوين في الدقائق 22، و32، و74 على التوالي.

ورفع وست هام رصيده إلى 27 نقطة ليرتقي إلى المركز الثامن، في حين تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.

(الأناضول)



