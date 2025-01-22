أرسنال يتغلب على دينامو ويقترب من التأهل لدور 16

لندن: ضمن أرسنال التأهل لدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنسبة كبيرة بعد فوزه الرائع بنتيجة 3-صفر على ضيفه دينامو زغرب اليوم الأربعاء بفضل أهداف من ديكلان رايس وكاي هافرتس ومارتن أوديغارد.

وسجل رايس في الدقيقة الثانية بعد تمريرة ذكية من هافرتس الذي ضمن فوز أرسنال بهدف من ضربة رأس في الدقيقة 66.

واختتم أوديغارد الأداء الرائع لفريقه بتسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع للمباراة. وسجل لاعب النرويج هدفه الأول في 14 مباراة بكل المسابقات.

ورفع الفوز رصيد أرسنال إلى 16 نقطة في المركز الثالث في مرحلة الدوري. ومع تأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الستة عشر، لن يكون هناك ما يمنع فريق المدرب ميكل أرتيتا من التأهل المباشر إلا من خلال سلسلة غير عادية من النتائج في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

ويختتم أرسنال مرحلة الدوري بمواجهة جيرونا في إسبانيا، وسيكون التعادل كافيا لتجنب خوض مباراتي الجولة الفاصلة للتقدم لدور الستة عشر الذي سيقام في فبراير/ شباط.

وتركت هزيمة فريق دينامو، بقيادة فابيو كانافارو، بعيدا عن مراكز التأهل عبر الجولة الفاصلة قبل أن يحل ضيفا على ميلان. وسيتعين على الفريق تحقيق الفوز لمحاولة التأهل للدور الفاصل.

وتعرضت آمال أرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لضربة قوية عندما سقط في فخ التعادل 2-2 أمام أستون فيلا يوم السبت.

ولكنه يلعب بثقة هائلة في دوري أبطال أوروبا، وكان الفوز الخامس في سبع مباريات قريبا بعد أن هز رايس شباك إيفان نفيستيتش بعدما هيأ هافرتس الكرة له بعد تمريرة عرضية من غابرييل مارتينيلي.

وهذا هو الهدف الأول للاعب الوسط رايس في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض أرسنال للتهديد في بعض الأحيان من خلال الهجمات المرتدة التي أظهر دينامو زغرب خلالها سرعة كبيرة.

وبدأ فريق أرتيتا الشوط الثاني بطريقة باهتة، ولكن بمجرد أن مرر مارتينيلي الكرة إلى هافرتس ليسجل بضربة رأس في شباك الحارس نفيستيتش أصبح الفوز مضمونا.

وكان من الممكن أن يضيف رايس هدفه الثاني عندما أطلق ضربة رأس بعيدا عن المرمى، لكن أوديغارد نجح في تعزيز النتيجة في اللحظات الأخيرة.

(رويترز)