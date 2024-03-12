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أرسنال يتفوق على بورتو بركلات الترجيح ويبلغ دور الثمانية

12 - مارس - 2024

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لندن: نجا أرسنال من ركلات الترجيح ليتجاوز بورتو ويبلغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في 14 عاما بعد مواجهة متوترة في دور الستة عشر انتهت بالتعادل 1-1 في مجموع المباراتين اليوم الثلاثاء.
ونفذ أصحاب الأرض أول أربع ركلات ترجيح بهدوء وسدد ويندل لاعب بورتو في القائم قبل أن يتصدى ديفيد رايا لتسديدة جالينو ليقود أرسنال للتقدم 4-2 في ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بنتيجة 1-صفر للنادي اللندني بعد الوقت الإضافي.
وعادل لياندرو تروسار النتيجة في مجموع المباراتين قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول لكن أرسنال متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز شعر بالإحباط أمام الفريق البرتغالي.
وفشل الوقت الإضافي في الفصل بين الفريقين لكن فريق المدرب ميكل أرتيتا حافظ على هدوئه لينهي سلسلة سيئة شهدت خروجه من دور الستة عشر سبع مرات متتالية.
(رويترز)

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