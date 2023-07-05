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 أرسنال يتوصل لاتفاق مع وست هام للتعاقد مع رايس

منذ 34 دقيقة

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لندن: ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأربعاء، أن أرسنال وصيف بطل الدوري الإنكليزي الممتاز، توصل إلى اتفاق للتعاقد مع ديكلان رايس لاعب وسط وست هام يونايتد مقابل مئة مليون جنيه إسترليني (127 مليون دولار).

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن الدولي الإنكليزي البالغ عمره 24 عاما حصل على إذن بالخضوع لفحص طبي هذا الأسبوع قبل انتقاله إلى الجار اللندني.

وأضافت الغارديان أن وست هام قبل عرضا بقيمة مئة مليون جنيه بالإضافة إلى خمسة ملايين إضافية مع توقع دفع الجزء الثابت من قيمة الصفقة على ثلاثة أقساط خلال عامين.

وقال ديفيد سوليفان رئيس وست هام الشهر الماضي، إنه يوجد اتفاق يمنح رايس حق الرحيل رغم استمرار عقده لعام اخر مع إمكانيه تمديده لمدة 12 شهرا أخرى.

وانضم رايس إلى أكاديمية وست هام من تشيلسي في سن المراهقة وكان دعامة أساسية للفريق منذ موسم 2017-2018.

وخاض أكثر من 200 مباراة مع النادي اللندني وساعده في الفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الشهر الماضي.

(رويترز)

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