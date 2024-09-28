      أرسنال يحرز هدفين في الوقت القاتل ليهزم ليستر سيتي

لندن: فرط أرسنال في تقدمه بهدفين لكنه سجل بعدها هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز 4-2 على ضيفه ليستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

ومسح لياندرو تروسار من الذاكرة طرده الأسبوع الماضي بعدما سجل هدفين في فوز أرسنال.

وعندما سجل الدولي البلجيكي الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بدا أن صاحب الأرض في طريقه إلى فوز كبير ليحل محل مانشستر سيتي في الصدارة.

لكن جيمس جاستن صعق صاحب الأرض في بداية الشوط الثاني ليدرك التعادل 2-2 لليستر الذي لم يكون موجودا تقريبا في الشوط الأول.

وواصل أرسنال الضغط على مرمى ضيفه من أجل إحراز هدف الفوز لكن دفاع ليستر، الذي لم يحقق أي انتصار، انهار في النهاية عندما حول تروسار تمريرة عرضية من بوكايو ساكا للمرمى ليجعل النتيجة 3-2 في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأضاف الألماني كاي هافرتس الهدف الرابع من الركلة الأخيرة تقريبا في المباراة ليرفع رصيد أرسنال إلى 14 نقطة من ست مباريات متساويا مع سيتي الذي تعادل في وقت سابق اليوم 1-1 مع نيوكاسل يونايتد.

رغم أن أرسنال لم يقدم أفضل أداء له، لكنه كان رد بقوة على حرمانه من الفوز على ملعب سيتي عندما استقبل هدف التعادل 2-2 في اللحظة الأخيرة بعد خوضه الشوط الثاني بالكامل بعشرة لاعبين بعد طرد تروسار.

وكان الخبر الأفضل لأرسنال استعادة غابرييل مارتينيلي مستواه عقب فترة تراجع.

وأطلق مارتينيلي تسديدة من زاوية ضيقة ليضع أرسنال في المقدمة بعد 20 دقيقة من البداية ليحرز أول أهدافه مع النادي منذ مارس آذار الماضي ثم صنع الهدف الثاني لتروسار قبل الاستراحة مباشرة.

وقال اللاعب البرازيلي “سعيد للغاية بالأداء، أعتقد أننا نستحق الفوز. قدمنا أداء جيدا للغاية لكن عانينا بعض الشيء. لم نكن نستحق هذه المعاناة لكن انتصارنا وهذا الشيء الأكثر أهمية”.

(رويترز)