أرسنال يحسم ديربي “شمال لندن” أمام توتنهام

إسطنبول: حسم فريق أرسنال، ديربي “شمال لندن” أمام ضيفه توتنهام هوتسبير، بعد أن تغلب عليه بهدفين لهدف، الأربعاء، على ملعب “الإمارات”، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ونجح “الغانرز” في قلب تأخره إلى فوز، حيث تقدم “السبيرز” بهدف مبكر عبر تسديدة من الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل عبر دومينيك سولانكي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40.

ومنح البلجيكي لياندرو تروسارد التقدم لأرسنال في الدقيقة 44 من تسديدة أرضية رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة سريعة، ليحافظ الفريق بعدها على شباكه نظيفة، ويخرج بنتيجة الفوز.

بهذه النتيجة، انفردت كتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بالمركز الثاني برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر ليفربول الذي لديه مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.

في المقابل، واصل توتنهام سلسلة نتائجه السلبية للمباراة الخامسة تواليا، بتلقيه 4 هزائم وتعادل وحيد، ليتجمد رصيد عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب أندية المسابقة.

(الأناضول)