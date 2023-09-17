أرسنال يحطم عقدة ملعب “غوديسون بارك” ويعبر إيفرتون بهدف بالدوري الإنكليزي

لندن: حطم أرسنال عقدة ملعب (جوديسون بارك)، واجتاز عقبة مضيفه إيفرتون، بعدما تغلب عليه 1 / صفر، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقمص النجم البلجيكي (البديل) لياندرو تروسارد دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة 69، ليقود الفريق اللندني لتحقيق انتصاره الرابع في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل تعادل وحيد.

وبهذا الفوز، تخلص أرسنال من عقدة ملعب جوديسون بارك، معقل فريق إيفرتون، بعدما حقق انتصاره الأول على ملعب منافسه في الدوري الإنكليزي منذ ما يقرب من 6 أعوام.

ويرجع آخر انتصار لأرسنال على ملعب إيفرتون إلى تشرين الأول/أكتوبر 2017، عندما تغلب على الفريق الأزرق 5 / 2، حيث تلقى 4 هزائم وحققا تعادلا واحدا ، خلال آخر 5 مباريات جرت بين الفريقين على هذا الملعب.

وارتفع رصيد أرسنال، الوصيف في الموسم الماضي، إلى 13 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة.

في المقابل، توقف رصيد إيفرتون، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم والثالثة على ملعبه هذا الموسم، عند نقطة وحيدة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

(د ب أ)