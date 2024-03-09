أرسنال يرتقي لقمة الدوري الإنكليزي بفوز صعب أمام برينتفورد

لندن: ارتقى أرسنال لقمة الدوري الإنكليزي لكرة القدم بفوز بشق الأنفس على ضيفه برينتفورد بنتيجة 2/1 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة.

تقدم أرسنال بهدف ديكلان رايس في الدقيقة 19.

وأدرك برينتفورد التعادل بهدف يوان ويسا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وسجل المهاجم الألماني كاي هافيرتز هدف الفوز لأرسنال في الدقيقة 86.

ورفع أرسنال رصيده إلى 64 نقطة بعدما حقق فوزه الثامن على التوالي، ليرتقي للقمة منتظرا نتيجة الصدام المباشر غدا الأحد في قمة الجولة بين ليفربول ومانشستر سيتي.

ويتفوق ليفربول برصيد 63 نقطة مقابل 62 نقطة لمانشستر سيتي حامل اللقب.

أما برينتفورد واصل نتائجه السلبية بأربع هزائم مقابل تعادل وحيد في آخر خمس جولات ليتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم السبت، فاز مانشستر يونايتد على إيفرتون 2/صفر، وولفرهامبتون على فولهام 2/1، بينما تعادل بورنموث مع شيفيلد يونايتد 2/2، وكريستال بالاس مع لوتون تاون بنتيجة 1/1.

هدد أرسنال مرمى ضيفه مبكرا بركلة ركنية نفذها ديكلان رايس بكرة عرضية خطيرة مرت بجوار القائم في الدقيقة الرابعة وبعدها بدقائق قليلة سدد يوان ويسا مهاجم برينتفورد كرة طائشة.

وفي الدقيقة 16 أضاع لياندرو تروسارد مهاجم أرسنال فرصة من انفراد بعد تمريرة طولية بيد زميله حارس المرمى آرون رامسديل.

وترجم الفريق اللندني نشاطه الهجومي بهدف أول سجله لاعب الوسط ديكلان رايس بعد عرضية متقنة من زميله بن وايت الظهير الأيمن.

واصل أرسنال ضغطه الهجومي حيث سدد كاي هافيرتز كرة في أحضان الحارس بالدقيقة 23، ونفذ ديكلان رايس ركلة ركنية قابلها غابرييل ماجالايس برأسية فوق العارضة في الدقيقة 27.

وأضاع هافيرتز انفرادا تاما بالمرمى في الدقيقة 35 بعد كرة طولية من الإيطالي جورجينيو، لكن المهاجم الألماني سدد الكرة بيسراه بعيدا عن القائم الأيسر، وبعدها بدقيقتين سدد بوكايو ساكا كرة بينماه فوق العارضة بينما ذهبت تصويبة أخرى من تروسارد في أحضان مارك فيليكن حارس مرمى برينتفورد.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ارتكب رامسديل حارس مرمى أرسنال خطأ فادحا عندما تباطأ في تمرير الكرة لتصطدم بالكونغولي يوان ويسا وتدخل المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي الدقائق الخمس الأولى من الشوط الثاني، تبادل الفريقان التسديدات الطائشة حيث صوب ساكا وبن وايت فوق العارضة، بينما ذهبت تسديدة فيتالي جانيلت بعيدا عن القائم.

واستغل إيفان توني مهاجم برينتفورد تقدم آرون رامسديل عن مرماه، ليسدد “توني” كرة خادعة من منتصف الملعب لكن رامسديل أبعدها بصعوبة بالغة لينقذ الحارس الإنجليزي هدفا وشيكا في الدقيقة 55.

وبعدها بثلاث دقائق كاد أن يسجل كولينز مدافع برينتفورد هدفا بالخطأ في مرمى فريقه أثناء محاولته لإبعاد عرضية خطيرة من جاكوب كيفيور ظهير أيسر أرسنال.

هاجم أرسنال بكل شراسة لكن فيليكن حارس مرمى برينتفورد وزملائه المدافعين أبعدوا ثلاث محاولات متتالية أمام غابرييل ومارتن أوديغارد وديكلان رايس.

وعاشت الجماهير الحاضرة في مدرجات ملعب الإمارات إثارة كبيرة منذ الدقيقة 71 حيث أنقذ رامسديل مرماه من فرصة خطيرة بالتصدي لضربة رأس من ناثان كولينز مدافع برينتفورد.

وفي الدقيقة 74 سدد ديكلان رايس كرة أبعدها القائم الأيمن لتضيع فرصة هدف ثان على أصحاب الأرض قبل أن يخرج رامسديل لإبعاد انفراد تام في الدقيقة 79.

ومن هجمة سريعة بدأها مارتن أوديغارد، مرر بن وايت كرة عرضية من الجهة اليمنى قابلها كاي هافيرتز برأسية قوية في الشباك مسجلا الهدف الثاني في توقيت قاتل.

وفي الدقائق الأخيرة دفع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بلاعب الوسط الغاني توماس بارتي مكان أوديغارد لتأمين القوة الدفاعية في خط الوسط، ونجح المدرب الإسباني في مسعاه ليحقق الفريق اللندني ثلاث نقاط ثمينة بسيناريو صعب وسط جماهيره.

(د ب أ)